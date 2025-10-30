Naix el primer calendari d’advent artesanal fet per monges i Torrons Alemany

L'empresa Torrons i Mel Alemany d'Os de Balaguer (Noguera) ha tret al mercat el seu primer calendari d'advent, fet en col·laboració amb les germanes clarisses del convent de Balaguer. Es tracta d'un calendari pensat per a la gent gran que inclou 24 caixes, cadascuna amb un petit dolç d'Alemany i un missatge d'esperança i de reflexió redactat per les religioses amb l'objectiu de reivindicar l'espiritualitat vinculada al període d'advent. El calendari està fet de manera artesanal per les monges. Fins i tot, una de les sorpreses que inclou és un petit sabó fet amb mel d'Alemany, un producte que elaboren en col·laboració des de fa quatre anys. El calendari es pot comprar a través de la botiga en línia de la marca.
El propietari de Torrons i Mel Alemany, Ferran Alemany, ha explicat que la majoria dels calendaris d'advent que hi ha al mercat són dirigits a infants i, davant d'aquest buit, han decidit treure'n un adreçat a la gent gran i, en especial, als padrins i avis. "La idea és que les mares ho regalen a les àvies i que les àvies ho comparteixen amb els nets", ha explicat.
La característica que el fa especial per als avis i padrins és que reivindica "l'estil verdader" del calendari d'advent com a eina que serveix per fer el compte enrere fins a Nadal, ha explicat la mare de les clarisses, María Victoria Treviño. El calendari comença el primer diumenge d'Advent i en cadascun dels 24 dies inclou un petit dolç acompanyat de diferents missatges escrits per les mateixes monges, que evoquen reflexions, desitjos o records vinculats al període d'Advent.
Les monges confien que la gent apreciarà la feina i la "pregària" que hi ha darrere d'aquesta iniciativa. Una d'elles, sor Leticia, ha explicat que el treball el comencen després d'anar a la missa i de la pregària personal, i això fa que tinguin "una disponibilitat activa en l'espiritualitat". "Fem aquest sentit de pregària també per la gent que saben que ho necessiten.
Entre els productes dolços, hi ha un tast de talls de torró, mel de varietats diverses, des de la tradicional mel de romaní o farigola fins a innovacions amb cúrcuma o canyella, crema d'avellana amb cacau o bombons, entre altres. També s'hi inclou un sabó fet amb mel elaborat al monestir que simbolitza la neteja i la renovació per preparar l'arribada de Nadal.
El calendari es pot adquirir a la botiga en línia d'Alemany amb un descompte de prevenda fins al 10 de novembre, data en què s'iniciaran els enviaments.