Mor un home en un incendi d’habitatge a Lleida

Un home ha mort aquesta matinada en un incendi en un edifici al carrer Comtes d’Urgell de Lleida. A l’arribada dels efectius, el foc estava totalment desenvolupat i afectava la sisena planta de l’immoble, de planta baixa i sis plantes. El fum i les flames sortien per la teulada i afectaven els dos pisos de la sisena planta, per tot plegat els veïns no han pogut passar la nit als seus domicilis.
Els Bombers han rebut l’avís a les 00:53 hores i han activat set dotacions, entre les quals quatre camions d’aigua, l’autoescala i dos vehicles lleugers de coordinació i comandament, amb una vintena d’efectius.
Durant l’extinció, des de l’interior, però també des de l’exterior amb l’autoescala, s’han iniciat també les tasques de recerca als pisos afectats pel foc. A l’interior d’un dels dos pisos s’ha localitzat el cos d’un home. Se l’ha evacuat a l’exterior del pis, i se l'ha baixat a la cinquena planta, on el metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat que tenia signes incompatibles amb la vida i n’ha certificat la mort.
Tots els veïns de les plantes inferiors han estat desallotjats i s’ha demanat als veïns de l’edifici del davant que tanquessin portes i finestres i es confinessin a l’interior dels seus domicilis.
A causa de l’incendi, els dos pisos han cremat completament i la teulada, de bigues de fusta i panell sandvitx, ha quedat molt afectada. Els dos pisos de la planta inferior han quedat afectats per les filtracions d’aigua de l’extinció. En aquest sentit, s’hi ha desplaçat el tècnic municipal i fins que no valori l’estat de l’edifici els veïns no podran accedir al bloc. Bombers han fet acompanyament per tal que poguessin recollir documentació i efectes personals.
Fins al lloc també s’hi han desplaçat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de les tasques judicials pertinents i de la investigació de les causes de l’incendi, i tres ambulàncies del SEM.