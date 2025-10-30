Lleida rep 600.000 turistes i assoleix una xifra rècord de pernoctacions a l'estiu

Els allotjaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida han tancat la temporada d'estiu amb 599.112 turistes i 1.574.166 pernoctacions, segons les dades que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra de pernoctacions és la més alta registrada fins ara a la demarcació, segons assenyala el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
El vicepresident de l'ens, Juan Antonio Serrano, ha destacat que "s'han complert les previsions que vam fer al juny" i que aquest volum de visitants permet assegurar els llocs de treball i activitat econòmica al territori. L'organisme també subratlla l'increment de turistes internacionals, que ja suposen el 20% de les persones que visiten la demarcació.
En concret, la demarcació ha rebut 119.937 turistes estrangers (un 1,46% més que l'any passat) que han generat 271.986 nits d’allotjament (un 4,09% més). "L'aposta per la internacionalització de la nostra oferta està donant resultats", ha indicat Serrano.
Per sectors, els hotels van registrar entre juny i setembre 381.390 turistes i 830.422 pernoctacions; els càmpings, 160.117 i 547.339; els establiments de turisme rural, 35.463 i 118.935, i els apartaments turístics, 22.142 i 77.470.