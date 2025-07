Boí Taüll torna a competir per ser la millor estació d'esquí de l’Estat

L’estació d’esquí de Boí Taüll torna a entrar a la cursa pels World Ski Awards 2025, una distinció que premia les millors destinacions de neu d’arreu del món. Organitzats per la World Travel Awards, aquests guardons reconeixen l’excel·lència en el sector del turisme hivernal i tenen una important repercussió internacional. El procés de selecció es fa mitjançant votació popular, oberta tant a aficionats com a professionals del món de la neu, i es pot participar-hi fins al 10 d’octubre.

No és el primer cop que Boí Taüll és reconeguda per la seva qualitat. L’estació va guanyar aquest premi durant tres anys consecutius —2018, 2019 i 2020—, fet que la situa com una de les més ben valorades del panorama estatal. Des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que en gestiona l’explotació, celebren la nova nominació com un aval a la feina feta i com un “reconeixement a la consolidació de Boí Taüll com a estació de referència als Pirineus”.

Ubicada a l’Alta Ribagorça, Boí Taüll destaca per ser l’estació amb la cota esquiable més alta dels Pirineus: la seva base se situa a 2.035 metres i arriba fins als 2.751 metres d’altitud. Aquesta característica li permet garantir unes condicions òptimes de neu durant bona part de la temporada. El domini esquiable de l’estació ocupa 550 hectàrees i inclou 43 pistes alpines, quatre itineraris d’esquí de muntanya, un snowpark per a practicants de freestyle i una pista per a trineus.

Però Boí Taüll vol anar més enllà de l’oferta hivernal. Fa anys que aposta per una activitat de muntanya diversificada durant tot l’any. Aquest estiu, per exemple, ha estrenat un nou atractiu turístic: el primer tram d’una tirolina de doble cable, de 200 metres de recorregut, que s’ampliarà amb un segon tram de fins a 1.000 metres. Aquesta proposta s’inscriu dins la voluntat d’estendre l’ús lúdic i esportiu de l’estació també als mesos de calor.

L’atractiu de Boí Taüll no s’explica només per les instal·lacions esportives. La seva situació privilegiada, a tocar del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i el vincle amb el conjunt d’esglésies romàniques de la Vall de Boí —declarades patrimoni mundial per la UNESCO— fan que esdevingui una destinació de muntanya singular, que combina natura, esport i cultura.