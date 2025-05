Busquen voluntaris per netejar un refugi al Pirineu

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), juntament amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Pirinenc de les Tres Nacions, busca dotze voluntaris per posar a punt el refugi d’emergències de Mont-roig Enric Pujol (2.287 m), al Pallars Sobirà. La jornada del 14 de juny servirà per reparar el refugi, inaugurat el 1984 i apadrinat per l’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró. Per a l’ocasió, un helicòpter transportarà tot el material necessari per les tasques de manteniment.

Aquest refugi no és qualsevol cosa: és un refugi d’emergència, pensat per oferir aixopluc a qui es quedi atrapat pel mal temps o per a aquells que necessitin ajuda després d’un accident a la muntanya.

A part d’aquesta jornada de reparació, la FEEC revisa els refugis cada any per assegurar-se que les emissores d’emergència estan en perfectes condicions. A més del Mont-roig, la FEEC té altres cinc refugis d’emergència a les comarques pirinenques: Baiau Josep Maria Montfort, Besiberri, Broate, Costabona i Molières.