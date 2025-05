El circuit de motocròs de Bellpuig tanca després de 30 anys

Després de més de tres dècades d’activitat ininterrompuda, el mític circuit de motocròs de Bellpuig, conegut com Montperler, ha tancat les portes sense data prevista de reobertura. La decisió ha estat comunicada pel Moto Club Segre, entitat que n’ha estat responsable des de la seva obertura l’any 1989, i ha agafat per sorpresa tant a aficionats com a participants habituals. Segons el club, la notificació oficial va arribar el 8 de maig de 2025, per part del secretari general de l’Esport, màxima autoritat sobre l’equipament.

El tancament, que s’ha decretat com a temporal però indefinit, té com a objectiu revisar la situació legal del circuit i replantejar-ne el model de gestió. Els acords que vinculaven el Moto Club Segre amb l’Ajuntament de Bellpuig i la Generalitat estaven caducats des del 2021, cosa que ha motivat la suspensió immediata de les activitats esportives. La Generalitat, que ostenta el 75% de la propietat del recinte a través de l’empresa pública Circuit de Catalunya, vol impulsar un sistema de gestió més estructurat i professional.

La notícia ha deixat un regust amarg al Moto Club Segre, que ha estat l’ànima del circuit durant 36 anys, organitzant esdeveniments i mantenint viu l’esperit del motocròs a la zona.