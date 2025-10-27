Cerima Cherries serà la primera empresa catalana a exportar cireres al mercat xinès

El sector de la cirera catalana fa un pas decisiu cap a l’exportació a la Xina amb l’autorització de la tivissana Cerima Cherries, que s’ha convertit en la primera empresa del país a completar els tràmits administratius per operar al mercat asiàtic.
“És un mercat molt atractiu, amb grans possibilitats i bons preus, però també amb exigències de qualitat molt altes”, ha explicat Rodrigo Muñoz, director productiu de la companyia. El principal repte serà adaptar-se al protocol fitosanitari xinès, que obliga a mantenir la fruita quinze dies en càmeres de fred abans de l’enviament.
L’empresa de Tivissa (Ribera d’Ebre) ja està autoritzada com a planta de procés i zona d’inspecció per a l’exportació, i preveu començar les primeres expedicions la pròxima campanya. Tot i que encara no s’ha determinat el volum de fruita que s’hi destinarà, Cerima Cherries veu aquesta obertura com una “oportunitat amb preus atractius” que pot aportar valor afegit al sector.
Des d’Afrucat, el director Manel Simón celebra la nova via comercial, destacant que la Xina representa un mercat ampli i d’alt potencial econòmic per als productors catalans. El transport continua sent un desafiament logístic: l’enviament marítim, més econòmic, triga uns 45 dies, un temps inviable per a la fruita fresca. En canvi, el transport aeri redueix el trajecte a uns 17 o 18 dies, però encareix el cost i limita la quantitat exportada. Perquè l’operació sigui rendible, la companyia calcula que caldria un volum mínim d’uns 5.000 quilos per enviament.