Societat

Despleguen una estelada gegant a la Seu Vella en rebuig a la celebració del 12 d'octubre

La bandera s'ha vist onejar des del monument per 20è any consecutiu

Publicat el 13 d’octubre de 2025 a les 10:39
Actualitzat el 13 d’octubre de 2025 a les 10:40

El Jovent Republicà de Ponent ha desplegat una estelada gegant a la Seu Vella de Lleida en contra de la celebració del 12 d'octubre.

L'acció ha comptat amb la participació d'una vintena de membres de l'organització "en rebuig a la celebració d'un genocidi que va comportar més de 90 milions de morts dels pobles precolombins en mans de les tropes espanyoles i que s'utilitza com a recordatori de la superioritat de la nació espanyola i reivindicació de la suposada unitat", segons ha dit l'entitat en un comunicat.

L'acció es duu a terme per 20è any consecutiu.

