Despleguen una estelada gegant a la Seu Vella en rebuig a la celebració del 12 d'octubre

El Jovent Republicà de Ponent ha desplegat una estelada gegant a la Seu Vella de Lleida en contra de la celebració del 12 d'octubre.\r\n\r\nL'acció ha comptat amb la participació d'una vintena de membres de l'organització "en rebuig a la celebració d'un genocidi que va comportar més de 90 milions de morts dels pobles precolombins en mans de les tropes espanyoles i que s'utilitza com a recordatori de la superioritat de la nació espanyola i reivindicació de la suposada unitat", segons ha dit l'entitat en un comunicat.\r\n\r\nL'acció es duu a terme per 20è any consecutiu.\r\n