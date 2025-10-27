Detinguda a Lleida un membre d’una xarxa internacional de tràfic sexual

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Policia Judiciària de Portugal, han desarticulat una xarxa internacional dedicada al tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual. L’operació s’ha saldat amb tres detinguts —una persona a Lleida i dues més a Faro (Portugal)— i el rescat de vuit possibles víctimes.
La investigació es va iniciar l’any passat, després que els agents detectessin un entramat criminal que captava dones a l’Amèrica del Sud per traslladar-les i explotar-les sexualment a diversos països. Una de les víctimes havia estat reclutada per una estructura paramilitar a l’Amèrica Central i posteriorment havia estat traslladada per diferents països asiàtics abans d’arribar a Espanya, on va continuar sent explotada en diversos punts de l’Estat.
El Grup de Tràfic d’Éssers Humans dels Mossos i la Unitat de Policia Judicial de Zona (UPJZ) de Catalunya de la Guàrdia Civil van aconseguir identificar els integrants de la trama i localitzar els seus principals responsables, una parella que residia a Portugal.El 7 d’octubre, es van practicar quatre entrades i escorcolls simultanis a Lleida, Tudela (Navarra), Irun (Guipúscoa) i Faro (Portugal). Els agents van detenir la parella de Faro, considerada el nucli de l’organització, i una tercera persona a Lleida, que presumptament s’encarregava de traslladar i controlar les víctimes.
Durant els registres, es van localitzar vuit dones de nacionalitat colombiana, veneçolana, brasilera i paraguaiana, considerades víctimes potencials de tràfic d’éssers humans, que van rebre atenció i assistència especialitzada. Els agents també van intervenir 3.800 euros en efectiu, documentació, dispositius electrònics, munició i marihuana. A Portugal, es van detectar delictes addicionals de tinença il·lícita d’armes i tràfic de drogues.
Les diligències del cas han quedat a disposició del Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona.