El bisbe de Lleida alerta d’estafadors que demanen diners per a la diòcesi

El bisbe de Lleida en funcions, Salvador Giménez, va alertar aquest diumenge sobre una estafa telefònica que afecta diverses institucions i congregacions religioses de la plana de Lleida. Durant la celebració de l’Assemblea Diocesana, Giménez va informar que s’han detectat trucades fraudulentes en què els estafadors es fan passar pel nou bisbe electe, Daniel Palau, per demanar col·laboració econòmica.

Segons va detallar, entre les entitats afectades hi ha les religioses del Pare Palau d’Aitona. El bisbe va advertir que aquestes trucades no tenen cap validesa i que es tracta clarament d’un intent d’estafa. Va instar les comunitats religioses i altres possibles víctimes a extremar la precaució i a no fer cap aportació econòmica si reben peticions sospitoses en nom del bisbat.

L’advertiment es va fer públic en una jornada marcada també per la presència del nou bisbe electe, Daniel Palau, i per un gest d’afecte cap a Salvador Giménez, que ahir celebrava el seu 77è aniversari. Els participants a l’assemblea van aprofitar l’ocasió per felicitar-lo i cantar-li l’aniversari feliç.