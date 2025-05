El bisbe de Lleida destaca la «interpretació dels signes dels temps» que té Lleó XIV

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, ha valorat molt positivament la tria del cardenal Robert Prevost com a nou papa i s'ha mostrat satisfet que sigui originari dels Estats Units, hagi treballat com a missioner al Perú i hagi triat el nom de Lleó XIV, "que vol significar molt en la seva trajectòria passada i, suposo, que en la futura".

En declaracions a l'ACN, Giménez ha admès que és "molt difícil aventurar" si Lleó XIV seguirà la línia marcada pel papa Francesc, però ha opinat que "la seva experiència és molt rica i molt variada, i sí que sap interpretar els signes del temps". "És una persona amb una visió molt àmplia i suposem que farà el millor per a l'Església i per a tot el món", ha expressat Giménez.

Sobre les primeres del nou pontífex al balcó de la basílica de Sant Pere, Giménez veu significatiu que utilitzés diverses vegades la paraula "pau". "A Francesc li va preocupar molt, i molta gent el va considerar un home amant de la pau, i segur que aquesta és una línia que continuarà el papa Lleó", ha manifestat. Giménez també ha destacat que Prevost pertanyi a la congregació dels Agustins.

Sobre els reptes del nou papa, n'ha destacat alguns de fonamentals, com ara el d'evangelitzar i "oferir al món sencer la figura de Jesucrist, el que ell ens ha parlat i els gestos que ha fet en pro de la fraternitat i la preocupació pel món que tenim". Lleó XIV també haurà d'abordar, ha indicat, qüestions com ara "com fer més present l'Església en els problemes d'avui" o el paper de la dona.

El bisbe de Lleida ha admès que li agradaria que el papa Lleó XIV pogués visitar la diòcesi o Catalunya perquè "la visita d'un papa a una regió, país o parròquia, sempre és motiu d'alegria". Finalment, Giménez ha demanat als catòlics que preguin pel papa i col·laborin amb ell en totes les iniciatives de l'Església, com ara el sínode i el jubileu, i "en tot allò que ell vulgui i ens demani".