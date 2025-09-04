El camp lleidatà s’alça contra l’acord Mercosur per la manca de garanties en producció i seguretat alimentària

El recent anunci de la Comissió Europea sobre l’acord comercial entre la Unió Europea i els països del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguai i l’Uruguai— ha encès les alarmes del sector agrari lleidatà. Tot i que des d’Afrucat es descarta un impacte immediat per al sector fructícola, la patronal avisa que la manca d’“equitat productiva” podria condicionar els mercats a mitjà termini.
Segons el director general de l’entitat, Manel Simon, la principal feblesa del pacte és que no preveu les anomenades clàusules mirall, que haurien d’haver equiparat els criteris de producció entre les dues regions. “Aquí tenim restriccions molt estrictes en fitosanitaris, mentre allà poden fer servir substàncies prohibides a Europa, reduint costos de manera notable”, denuncia. Amb tot, Simon remarca que la fruita catalana no haurà de competir de forma directa, ja que les collites es produeixen en èpoques contraposades: estiu a Catalunya i hivern a Sud-amèrica.
Molt més contundent és la posició de Pere Roqué, president d’Asaja Catalunya, que manté el “no rotund” a l’acord i ja prepara accions per pressionar l’Eurocambra perquè el rebutgi. L’organització agrària critica que cap de les demandes del sector s’hagi incorporat al text final i lamenta que es permeti l’entrada de productes sense garanties homologables a les europees.
Roqué alerta que la situació no només afecta la fruita, sinó també la ramaderia, els cereals i l’oli. Assegura que la carn sud-americana podria arribar al mercat europeu adulterada amb hormones prohibides des de fa dècades, com el clenbuterol, i que els cereals poden estar tractats amb fitosanitaris vetats a la UE. “No es pot pretendre salvar la indústria automobilística alemanya a canvi d’ofegar l’agricultura catalana”, etziba.
Asaja recorda que, a banda dels criteris de seguretat alimentària i mediambientals, també hi ha un greuge salarial: “Aquí paguem més de 14 euros l’hora entre sous i cotitzacions, mentre que allà no hi ha ni de bon tros les mateixes condicions”, denuncia Roqué.
Ara, el futur de l’acord dependrà del vot del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea. Mentrestant, el sector agrari català ja es mobilitza a Brussel·les per evitar que el pacte prosperi en els termes actuals.