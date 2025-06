El Govern desplega un pla per garantir la supervivència de la ramaderia extensiva al Pirineu

El Govern ha donat llum verda al Pla d'acció de la ramaderia extensiva 2025-2028, amb 33 mesures pensades per reforçar aquest model productiu a les zones de muntanya. La iniciativa se centra especialment en el Pirineu i Prepirineu, on es vol garantir la continuïtat d’un sistema que es considera clau per al manteniment del territori, la lluita contra el canvi climàtic i l’arrelament poblacional.

Un dels eixos principals és la creació d’un observatori específic per seguir l’evolució del sector, detectar explotacions en risc i plantejar accions de suport a mida. El pla també inclou millores en la producció i comercialització, ajuts més accessibles, formació per a ramaders i accions per fer front a la pressió de la fauna salvatge.

Entre les mesures destacades hi ha una línia d’ajut per contractar pastors a l’estiu en reserves naturals, la priorització d’aquest model ramader per accedir a crèdits de l’Institut Català de Finances i l’impuls d’un programa específic dins del desenvolupament rural.

El desplegament territorial del pla s’articularà a través de punts de suport a la Seu d’Urgell, Tremp, Ripoll i Solsona, amb reforç a municipis com Sort, Puigcerdà i Berga. A més, es fomentarà el treball en xarxa amb escoles agràries, centres de recerca i equipaments tecnològics per oferir assessorament tècnic.

Aquest full de ruta s’alinea amb l’Estratègia alimentària de Catalunya, que busca construir un sistema alimentari sostenible, divers i vinculat al territori, que garanteixi aliments de qualitat i accessibles.