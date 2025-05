El Govern negocia amb l'Estat un augment de freqüències dels Avant entre Lleida i Barcelona

El Govern negocia amb el ministeri de Transports un augment de freqüències i places dels trens Avant entre Lleida i Barcelona. Així ho ha assegurat aquest dimecres al Parlament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació de la diputada d'ERC Montse Bergés sobre les polítiques de mobilitat a la vegueria de Lleida. La consellera ha insistit que l'executiu coneix les "mancances" denunciades per les plataformes d'usuaris i ha reconegut que les millores que van entrar en vigor a l'octubre, doblant la capacitat de l'Avant de les 7.05 entre Lleida i Barcelona, "es mostra insuficient". Paneque ha afirmat que la prioritat és millorar les freqüències i l'agilitat de la xarxa cap a Barcelona, però també cap a l'Aragó.

Bergés (ERC) ha denunciat que l'oferta actual fa que, sovint, els usuaris de l'Avant no puguin reservar seients per manca de places, "dificultant la planificació de viatges i complicant la vida de les persones". A més, ha exposat que mentre la línia entre Toledo i Madrid disposa 45.000 places setmanals en 190 trens, la connexió entre Lleida i Barcelona ofereix 16.240 places en 101 trens cada setmana. Bergés ha recordat que un informe elaborat per CCOO plantejava triplicar l'oferta entre les dues ciutats fins als 15 trens diaris i unes 45.000 places setmanals en trens AVANT o sinergiades en trens AVE.

ERC també ha reclamat afegir a les quatre línies actuals de Rodalies Lleida les connexions Lleida-Montblanc i Lleida-Montsó, en aquest darrer cas "afegint set circulacions diàries per sentit que donarien servei a 28.000 persones a la Franja i 7.500 a Almacelles i Raïmat". Paneque ha coincidit que "la xarxa de Rodalies Lleida no pot ser completa sense les connexions cap a l'Aragó" i ha explicat que mantenen converses per recuperar el quart tren diari entre Lleida i Saragossa amb el ministeri i el govern aragonès, que també "hi hauria d'aportar finançament".