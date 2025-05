El Govern obre un concurs d’idees per construir la nova seu de la Generalitat a Lleida

La Generalitat ha posat en marxa el concurs d’idees per escollir el projecte arquitectònic de la futura seu del Govern a Lleida, que es construirà al solar del carrer Sant Martí 66, conegut com el solar de Magisteri. El procés, gestionat per Infraestructures.cat, selecciona cinc finalistes que rebran 5.000 euros cadascun, i el guanyador assumirà la redacció del pla urbanístic, el projecte complet i la direcció de les obres. El pressupost total és de 4,1 milions d’euros.

L’edifici preveu uns 20.000 metres quadrats edificables i centralitzarà la major part dels serveis de la Generalitat a Lleida, amb una plantilla estimada d’entre 1.200 i 1.300 treballadors i una Oficina d’Atenció Ciutadana. El termini per presentar propostes acaba el 2 de juny.

La iniciativa forma part dels acords de la Comissió Bilateral entre la Generalitat i la Paeria, i es concreta en el protocol signat aquesta setmana pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i l’alcalde Fèlix Larrosa. El conveni també inclou el desenvolupament futur d’equipaments al Pla de l’Estació, on el Govern projecta uns 8.000 metres quadrats addicionals i l’Ajuntament es compromet a facilitar els tràmits urbanístics i a cedir els terrenys necessaris.