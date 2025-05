La Paeria entrega 40 bicicletes a lleidatans per fomentar una mobilitat sense cotxe

La Paeria ha fet entrega de les bicicletes als participants dels programes LABici i Un mes sense el meu cotxe, dues iniciatives que volen afavorir un canvi d’hàbits cap a una mobilitat més sostenible i saludable a Lleida.

L’acte, que ha tingut lloc al Coworking – Casa de Fusta, ha comptat amb la presència de la regidora Cristina Morón i el regidor Xavi Blanco. Els assistents han rebut una formació pràctica sobre seguretat viària i manteniment del vehicle abans de poder començar a fer servir les bicicletes.

En el cas de LABici, s’han entregat 30 bicicletes reciclades, algunes d’elles elèctriques, per facilitar els desplaçaments quotidians. Aquestes bicis, de color bordeus i equipades amb cistella, canvi de marxes i sistema antirrobatori, formen part de la primera fase del projecte, que ha rebut més de 75 sol·licituds. Ja s’està treballant en la segona fase, que preveu ampliar la flota i crear l’Espai LABici com a punt de referència per a la mobilitat ciclista a la ciutat.

Paral·lelament, les deu persones seleccionades per a Un mes sense el meu cotxe provaran durant quatre setmanes alternatives al vehicle privat com la bicicleta, el transport públic o els desplaçaments a peu. Tots ells disposen d’un kit adaptat a les seves necessitats, amb elements com una bici elèctrica, abonament d’autobús o una motxilla amb accessoris útils per a la mobilitat activa.

La iniciativa pren exemple de Payerne, una ciutat suïssa que ja va dur a terme una experiència similar amb èxit. En total, la Paeria ha rebut 110 sol·licituds per participar en aquest projecte.

Ambdues propostes formen part d’una estratègia més àmplia que vol transformar la manera com la ciutadania es mou per Lleida, alhora que es connecta amb iniciatives d’ocupació juvenil i emprenedoria social.