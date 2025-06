El millor capipota de Catalunya es menja a un restaurant de Lleida

La rambla d’Igualada es va convertir aquest dissabte 7 de juny en el centre neuràlgic de la gastronomia catalana amb la celebració del Vadefoodies, un festival que ja acumula nou edicions posant en valor la cuina de proximitat, la tradició i l’avantguarda culinària. L’edició d’enguany va comptar amb una novetat molt destacada que va despertar una gran expectació: la primera edició del Concurs de Capipota de Catalunya, una iniciativa que busca reivindicar un dels plats més emblemàtics i sovint oblidats de la cuina popular catalana.

El certamen va reunir una selecció de restaurants de tot el territori especialitzats en aquest plat tan vinculat als esmorzars de forquilla, un àpat que continua ben viu en moltes comarques catalanes. El jurat encarregat de tastar i valorar les propostes estava format per veus reconegudes del món gastronòmic i cultural: l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; la cuinera i divulgadora Maria Nicolau; el periodista Jonathan Nuevo, i la filòloga Rosa Molinero. Cadascun d’ells va aportar la seva mirada i sensibilitat a l’hora d’escollir les elaboracions més fidels a la tradició, però també amb un toc distintiu.

Després de la deliberació, el primer premi va ser per al Restaurant Sant Josep, de Belpirineu ilver de Cerdanya, que va convèncer el jurat amb una versió del capipota que combinava respecte pel receptari clàssic amb una execució refinada. En segona posició va quedar el restaurant Caprici d’Igualada, que també va rebre elogis per la seva proposta. Tots dos establiments van agrair el reconeixement a través de les xarxes socials i van destacar la importància de donar visibilitat a plats com aquest, sovint relegats a un segon pla en les cartes actuals.

Què és el capipota?

El capipota és un plat tradicional de la cuina catalana elaborat a base de carn de cap i pota de vedella. Aquestes parts, cuinades lentament, donen com a resultat una textura gelatinosa i un sabor intens i profund. Considerat durant molts anys un plat humil, era habitual a les llars i fondes de Catalunya, especialment com a esmorzar contundent per començar la jornada.

Un plat de capipota

Arxiu

Amb el temps, ha anat desapareixent de moltes cuines, però diversos cuiners i cuineres l’han reivindicat com a part fonamental del patrimoni culinari català. Avui, el capipota es presenta en guisats saborosos, acompanyat sovint de sofregits amb tomàquet, all, ceba, espècies i, en alguns casos, picades amb fruits secs o tocs de vi ranci.