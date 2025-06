Els guies d’Aigüestortes rebutgen les visites gratuïtes que impulsa el Parc

Els guies interpretadors del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici han demanat la retirada immediata de les sortides gratuïtes anunciades pel mateix Parc per als mesos de juliol i agost. L’associació que els representa denuncia que aquesta iniciativa suposa una competència deslleial per als professionals autònoms i petites empreses que viuen d’oferir aquest servei.

L’entitat alerta que diverses oficines de turisme i agències de viatges ja s’han fet ressò de l’oferta, i tem que això pugui afavorir la massificació i fer perdre oportunitats als guies acreditats. Per això, reclamen una reunió urgent amb la direcció del Parc per trobar una alternativa que no els perjudiqui.

Una prova pilot d'estiu

La proposta del Parc té com a objectiu promoure una experiència més completa entre els visitants, que sovint es concentren només en els espais més icònics. La iniciativa preveu dues sortides guiades gratuïtes cada dia —matí i tarda— durant els dos mesos d’estiu, amb reserva prèvia i a càrrec del personal del Parc. A més, es distribuirà una guia de butxaca amb informació sobre els ecosistemes i punts d’interès.

Aquest estiu es farà a tall de prova, coincidint amb el període de màxima afluència de visitants, que supera els 260.000.