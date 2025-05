Entitats lleidatanes reclamen al Vilosell el Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Una quarantena d'entitats de les comarques de Lleida i Tarragona van reivindicar aquest 24 de maig, des del Vilosell (les Garrigues), la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Ho fan en plena fase final del procés administratiu i davant l'increment d'oposició al projecte. Defensen que el parc suposarà una oportunitat clau per preservar l'entorn i, alhora, dinamitzar l’economia local.

L’acte es va celebrar a l’Ermita de Sant Miquel de la Tosca, on es va llegir un manifest col·lectiu en suport al futur parc, que protegirà més de 43.000 hectàrees de 24 municipis de l’Alt Camp, Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà i les Garrigues. El document posa l’accent en el potencial del parc per impulsar el sector primari, el turisme sostenible i la creació de noves activitats econòmiques.

Un parc per conservar i generar oportunitats

Adrià Masip, biòleg i un dels participants, va remarcar que les activitats tradicionals no quedaran excloses: “No es restringiran les activitats actuals”, va dir. En aquest sentit, el portaveu de la plataforma cívica, Xavi Jiménez, va insistir que “en un parc natural es pot continuar fent agricultura, ramaderia o silvicultura”, i va assenyalar l’Empordà com a exemple reeixit que podria replicar-se al sud del país.

La plataforma també considera que la creació del parc donarà valor afegit als productes agroalimentaris de la zona, amb una marca pròpia com “fet al parc”. A més, aposten per atreure-hi iniciatives universitàries, recerca científica i educació ambiental.

Riquesa natural i biodiversitat singular

El futur parc protegirà hàbitats tan valuosos com els boscos de roure reboll, únics a Catalunya, i les pinedes de pinassa. També hi ha zones rocoses amb flora adaptada a condicions extremes, fonts temporals essencials per a amfibis, i prats amb més de 50 espècies d’orquídies. En total, s’hi han identificat més de 4.000 espècies i 95 tipus d’hàbitat, 19 dels quals d’interès comunitari.

Entre la fauna destaca la presència d’àligues cuabarrades i daurades, el duc i diverses espècies de ratpenats que troben refugi en les cavitats i boscos de l’espai.

Una reivindicació que ve de lluny

La idea de protegir aquesta àrea es remunta a 1932, però no va començar a concretar-se fins al 1984 amb la declaració del Paratge Natural de Poblet. Malgrat intents posteriors, no ha estat fins ara que el projecte ha pres forma definitiva. Es preveu que el decret de creació del parc arribi l’any 2026, convertint-se en el primer parc natural que es crea a Catalunya en més d’una dècada, i el segon més extens després del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Un pla per ordenar, protegir i dinamitzar

El parc neixerà amb un Pla de protecció específic que establirà les normes d’ús, gestió i conservació. El document, elaborat amb la participació dels municipis i la ciutadania, inclou mesures per afavorir la gestió forestal, prevenir incendis, ordenar el turisme i potenciar l’agricultura tradicional i la ramaderia extensiva.

També contempla accions de restauració ecològica, protecció d’espècies vulnerables i control d’espècies invasores, tot amb l’objectiu de mantenir l’equilibri natural i garantir el futur d’aquest entorn excepcional.