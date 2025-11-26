Lleida s’omplirà de tractors: el camp diu prou a les actuals ZEPA

Les organitzacions agràries Unió de Pagesos, ASAJA, Revolta Pagesa i la plataforma Pagesos o Conills han convocat per dilluns 1 de desembre una gran tractorada a Lleida per exigir una revisió profunda de les zones ZEPA i assegurar que la protecció ambiental sigui compatible amb l’activitat agrària a la plana. La protesta coincidirà amb una reunió prevista a les 12.30 h amb responsables dels departaments d’Agricultura i Territori, i vol servir de mesura de pressió directa. Els tractors sortiran dels Camps Elisis cap a les deu del matí i es dirigiran fins a l’avinguda Francesc Macià, on es mantindran almenys fins a les dues de la tarda.
La convocatòria s’ha anunciat en el marc de l’Agrobiotech Innovation Fòrum, on Unió de Pagesos ha fet balanç de l’any agrari. La responsable de Medi Ambient, Carol Aixut, ha remarcat que la gestió actual de les ZEPA, amb dues dècades d’antiguitat, ha quedat obsoleta i contribueix a l’abandonament de terres, la manca de relleu generacional i el despoblament rural. El sindicat espera que la trobada de dilluns acabi amb un acord ferm i signat.
Fruita venuda per sota del cost de producció
Unió de Pagesos ha denunciat també que durant bona part de la campanya —especialment des de l’agost— la fruita s’ha pagat per sota del cost, amb una mitjana de 40 cèntims el quilo, quan produir-la en costa 45. El responsable de sectors vegetals, Jaume Gardeñes, ha criticat que mentre les centrals hortofructícoles cobreixen costos, els agricultors acumulen pèrdues. Per això reclamen que es garanteixi l’aplicació rigorosa de la Llei de la Cadena Alimentària.
Indemnitzacions per la dermatosi nodular
En l’àmbit ramader, el sindicat ha exigit agilitat en el pagament d’ajuts als afectats per la dermatosi nodular. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, ha defensat la necessitat que Europa rebaixi la categoria sanitària de la malaltia per evitar sacrificis massius d’animals sans. Ha subratllat que els “buidats sanitaris” no poden continuar sent la resposta automàtica davant noves patologies.
Fauna salvatge i instal·lacions fotovoltaiques
Unió de Pagesos també ha acusat les administracions de manca de decisió en la gestió de la fauna salvatge. Reclamen més batudes, suport per adquirir sistemes de protecció i més inversió en recerca. Sostenen que la ramaderia extensiva no pot coexistir amb l’os ni el llop. Pel que fa a les instal·lacions fotovoltaiques en terrenys agraris, el sindicat recorda que des del 2021 ha interposat més de 150 al·legacions i 17 recursos contenciosos per defensar el sòl agrícola.
Reconeixement del paper territorial del sector
Finalment, Serrat ha demanat polítiques més decidides per protegir la petita i mitjana explotació agrària, garantir el relleu generacional i assegurar prestacions socials dignes. UP també reclamarà al Govern una prima econòmica que compensi la funció ambiental i territorial que exerceixen els productors, especialment en la prevenció d’incendis.