La Boscana fa història i aconsegueix la segona estrella Michelin

La cuina lleidatana va viure ahir una jornada memorable amb l’anunci de la segona estrella Michelin per al restaurant La Boscana, dirigit pel xef Joel Castanyé. L’establiment de Bellvís es converteix així en el primer de la província de Lleida a assolir aquesta categoria, un reconeixement que situa el territori en el mapa gastronòmic d’elit.
Un moment emotiu i un homenatge familiar
Des de la gala celebrada al centre Sohrlin de Màlaga, Castanyé va expressar una emoció profunda en rebre el guardó. Va dedicar paraules especials al seu equip i, sobretot, a la seva mare, de 82 anys, a qui va descriure com un pilar fonamental “que continua donant guerra en l’ofici”. El xef va remarcar que aquesta segona estrella no només és un triomf, sinó també una responsabilitat que assumeixen amb la mateixa humilitat dels inicis, l’any 2014, i amb l’ambició de seguir innovant des del Pla d’Urgell i reivindicant el valor del món rural.
La constància també brilla: Fogony i Malena mantenen l’estrella
A la mateixa gala, dos restaurants lleidatans més van confirmar la seva excel·lència culinària. El Fogony de Sort, liderat per Zaraida Cotonat, va revalidar una estrella que ja llueixen des de fa 21 anys. Cotonat va celebrar la continuïtat d’aquest reconeixement i va felicitar Castanyé pel seu èxit, que va considerar absolutament merescut.
També el Malena de Gimenells, amb Xixo Castaño al capdavant, va mantenir la seva estrella. El xef va destacar que la segona distinció per a un establiment lleidatà converteix el dia en un moment “esplèndid per a la restauració del territori” i reforça l’orgull gastronòmic de la província.
Nous noms que s’afegeixen a la guia
La gala Michelin d’enguany va brindar també visibilitat a nous talents. El restaurant Sisè de Lleida, d’Àngel Esteve, va entrar per primera vegada a la categoria Bib Gourmand, que reconeix aquells establiments capaços d’oferir una gran qualitat culinària amb preus ajustats. Un pas més en l’ascens de la gastronomia lleidatana.
En conjunt, la jornada va consolidar Lleida com un territori emergent en l’alta cuina, on tradició, producte i innovació continuen obrint camí.