Declara que l'exparella la va colpejar i va abusar d'ella sexualment mentre dormia a Rialp

L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimarts un home acusat d'agredir i abusar sexualment de la mare del seu fill a Rialp, al Pallars Sobirà, l'octubre del 2021. Durant la vista, la dona ha declarat que aleshores ja no eren parella, però que l'home insistia a anar a casa seva contra la seva voluntat. En una ocasió, ha afirmat que l'home li va clavar diversos cops de puny a la cuixa i que, un altre dia al matí, es va despertar "amb ell al damunt meu, tocant-me les parts íntimes". Per la seva banda, el processat ha assegurat que sí que eren parella i que "no l'he agredit mai, ni l'he forçat a fer res que no vulgui". La Fiscalia ha mantingut la petició de 6 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'abús sexual i maltractament.
La dona ha descrit l'acusat com una persona sense autocontrol i violenta que havia protagonitzat "fets molt violents i molt agressius, d'insults i humiliacions" contra ella. Segons la seva versió, la relació sentimental es va acabar després que ell "desaparegués una temporada" pels volts de Sant Joan del 2021. Tot i això, ha detallat que al cap d'uns mesos va accedir a comunicar-se amb l'home i que aquest solia anar a casa seva "imposant la seva presència".
La presumpta agressió sexual s'hauria produït el 7 d'octubre del 2021 al domicili de la dona a Rialp. "Aquell matí em vaig despertar amb ell al damunt introduint-me els dits i masturbant-se davant meu, li vaig dir que no volia tenir cap relació i ell va intentar penetrar-me i va acabar ejaculant a la meva boca", ha declarat la dona davant el tribunal.
Per la seva banda, l'home ha afirmat que convivia amb la dona i que aquell dia dormien plegats al mateix llit. "Ella em va demanar que no la penetrés i no ho vaig fer; em va dir que si volia que ejaculés al seu damunt i vaig fer-ho amb el seu consentiment. En cap moment em va apartar i mai no he fet res que ella no vulgui o em demani", ha declarat el processat.
D'altra banda, la dona ha afirmat que la matinada del 12 d'octubre ell la va agafar del cap, la va llançar al sofà i li va clavar diversos cops de puny a la cama. Al cap d'unes hores va acudir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar els fets. Per contra, l'home ha negat que l'agredís i ha dit que va ser ella qui el va despertar "a puntades" i "es va posar molt nerviosa perquè el fill estava malalt".
L'home es troba actualment en presó preventiva. Durant la vista, la Fiscalia ha mantingut la petició de 6 anys de presó, 6 anys de llibertat vigilada i la prohibició d'aproximació i de comunicació amb la dona durant 10 anys pel delicte d'abús sexual; i d'onze mesos de presó per un delicte de maltractament, a més de la privació de tinença i ús d'armes durant 2 anys, i la prohibició d'aproximació i de comunicació durant 3 anys.
La dona ha manifestat al tribunal que no reclama cap indemnització per aquests fets, pels quals encara rep actualment tractament psicològic i mèdic. "M'agradaria tirar endavant amb la meva vida i no tenir més complicacions. Vull girar full, estar tranquil·la i que els meus fills estiguin bé", ha conclòs. El judici ha quedat vist per a sentència.