El Miravisions portarà a debat el fotoperiodista Gilles Favier i honrarà Ricard Garcia Vilanova

Juneda es convertirà aquest proper cap de setmana (del 26 al 28 de setembre) en l’epicentre del fotoperiodisme amb l’inici de la cinquena edició de les Jornades Miravisions, un esdeveniment que, organitzat pel magazine LA MIRA, té com a objectiu debatre els reptes de la professió i reconèixer l’excel·lència del sector. La programació, que s’estén fins diumenge, combina exposicions, taules rodones, trobades i la lliurament del V Premi Miravisions.
Les activitats començaran aquest divendres a les 19:00 hores amb la inauguració de l’exposició "Ricard Garcia Vilanova: un crit en la nit", un homenatge a la trajectòria del reconegut fotoperiodista. Aquesta va ser seguida, en qüestió de minuts, per l’obertura d’una altra mostra dedicada a les festivitats de la cultura popular catalana, moderada pel fotoperiodista Jordi Borràs, i de l’exposició dels finalistes del V Premi Miravisions.
La jornada del dissabte arrencarà amb la inauguració oficial a càrrec de Magda Gregori, directora de LA MIRA, que donarà pas a una sessió inaugural amb el prestigiós fotoperiodista internacional Gilles Favier. El programa matinal continuarà amb una conversa entre Gregori i Ricard Garcia Vilanova, guardonat amb el Premi Miravisions d’Honor.
El debat generacional, eix central de les jornades
Un dels moments destacats de la matinada serà la taula rodona "Debat generacional: com ha canviat la professió?", que reunirà les veus de la fotoperiodista Irene Vilà, el fotògraf Pere Virgili i el fotoperiodista Víctor Serri, amb la moderació de Laura Casanova, coordinadora de LA MIRA. El diàleg servirà per a contrastar les experiències i les transformacions sofertes pel sector, des de l’era analògica fins a la revolució digital i les xarxes socials.
La tarda estarà dedicada a dues temàtiques específiques. En primer lloc, una taula sobre fotografia d’escena, amb les aportacions dels fotògrafs David Ruano, Clara Orozco i Xavier Torrent, moderats per Oriol Bosch, periodista de l’Agència Catalana de Notícies. Posteriorment, s'abordarà l’aspecte comercial de la professió a "Ja tenim fotos: i ara què? Com vendre el material", una sessió amb Kris Ubach, Alberto Estévez i Marc Font, conduïda per Jordi Borràs.
Premis i cloenda
El punt culminant de la jornada del dissabte serà l’acte de lliurament del V Premi Miravisions de Fotoperiodisme, que tindrà lloc a les 19:00 hores, seguit d’un sopar-concert per a tots els assistents.
Les jornades es tancaran diumenge, 28 de setembre, amb una activitat de caràcter més personalitzat: revisions de portfolis a càrrec del mateix Gilles Favier, que oferirà als participants una avaluació detallada del seu treball en un entorn privilegiat, el Mas de Miravall de Juneda. Amb una proposta diversa, Miravisions revalida el seu compromís amb la qualitat, l’ètica i la viabilitat del fotoperiodisme, consolidant-se com una cita imprescindible per a la comunitat fotogràfica.