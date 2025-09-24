El pa PiriPonent conquereix Lleida amb crosta cruixent i essència 100% local

Lleida ja té un nou ambaixador gastronòmic: el pa PiriPonent, una creació del Gremi de Forners de les Terres de Lleida que vol convertir-se en el símbol del territori. Aquest pa sorprèn amb una crosta cruixent, una molla humida i un sabor amb subtils notes torrades, fruit d’una recepta que uneix massa mare de fruita de Lleida, farines semiintegrals moltes a la pedra, oli d’oliva verge extra de la DOP Les Garrigues i sal del Pirineu.
El PiriPonent es presentarà en societat a la Fira de Sant Miquel i a la nova Fira MOS (del 27 al 29 de setembre), on els visitants podran tastar-lo i comprar-lo tant a l’estand del Gremi com al de Gust de Lleida de la Diputació. Diumenge al migdia hi haurà un tast i una xerrada especial al pavelló 3 de la Fira.
Després de sis anys de treball creatiu, el pa ja es pot trobar en forns de Lleida, Barbens, la Fuliola, l’Albi, els Alamús i Vilaller. Per garantir-ne l’autenticitat, el Gremi ha creat un distintiu exclusiu per als forns que segueixin la fórmula original.
“És molt més que un pa: és la unió entre pagesia, farineres, forners i productors locals”, ha remarcat el president del Gremi, Toni Frias, durant la presentació a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. “Ha vingut per quedar-se i volem que arribi a totes les llars de Lleida”.