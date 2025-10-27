El Tren dels Llacs arriba a final de temporada amb els vagons plens i un 9% més de passatgers

El Tren dels Llacs, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), tanca aquest dissabte la seva dissetena temporada amb xifres de rècord i el vagó ple de viatgers. Des del 26 d’abril, la històrica línia ha transportat 6.692 passatgers, un 9% més que l’any passat, i ha assolit una ocupació gairebé total del 98,41%.
Durant aquests set mesos de trajecte entre Lleida i la Pobla de Segur, s’han realitzat 27 circulacions: 23 amb el Tren dels Llacs Històric, equipat amb locomotores i cotxes d’època, i 4 amb el Tren Panoràmic, operat als mesos d’estiu. Com a novetat, aquest any el servei històric ha incorporat un guia a bord que acompanya els passatgers durant tot el recorregut, enriquint l’experiència amb detalls i curiositats del trajecte.
El Tren dels Llacs travessa 40 túnels, 75 ponts i quatre grans embassaments —Sant Antoni, Terradets, Camarasa i Sant Llorenç de Montgai—, oferint un viatge ple de paisatges espectaculars que connecten la Noguera i el Pallars Jussà.
Des de la seva posada en marxa el 2009, aquest projecte de FGC amb el suport de la Diputació de Lleida i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida s’ha consolidat com un referent turístic i motor econòmic per a les comarques de ponent.