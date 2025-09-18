El tresor ocult de Picarol brilla a Lleida amb Picasso com a convidat inesperat

Fins al 15 d’octubre, l’Adrià Codina Art Gallery de Lleida acull una exposició que revela, per primer cop, el ric univers creatiu de Josep Costa Ferrer, “Picarol”. El jove col·leccionista Adrià Codina, que fa sis anys va adquirir un fons de 40.000 documents i 300 obres —algunes mai vistes—, l’ha preparat amb el comissariat d’Alberto Velasco per mostrar les múltiples facetes d’un artista que va ser molt més que un dibuixant.
Entre caricatures polítiques, fotografies i testimonis de les seves aventures arqueològiques, la mostra sorprèn amb un regal excepcional: cinc pintures originals i inèdites de Pablo Picasso, cedides per la família del pintor, amic i còmplice de Costa. També s’hi poden veure els esbossos amb què Picarol va satiritzar figures com Francesc Cambó i dues joies bibliogràfiques del llibre que va publicar fa 110 anys amb Santiago Rusiñol a París.
L’exposició viatja encara més lluny, fins a Chicago, on Costa va deixar rastre de la seva etapa americana. Una anècdota deliciosa: una bossa de paper d’un hotel de la ciutat, trobada per sorpresa a l’arxiu, que feia servir per guardar la roba bruta. Tot plegat, un recorregut ple de curiositats que rescata de l’oblit la vida polièdrica d’un creador fascinant.