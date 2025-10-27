Els bolets tornen als boscos de Lleida, però els ceps triguen a aparèixer

Després de dues temporades “dramàtiques” per la sequera, els boscos de la demarcació de Lleida recuperen una certa normalitat micològica, tot i que aquest 2025 hi falten algunes espècies habituals, com els ceps i les russulals, que anys enrere hi creixien en abundància. Així ho ha explicat Josep Labranya, membre de la Secció de Micologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), durant la inauguració de la 35a Exposició de Bolets de Tardor, instal·lada al pati de l’IEI i oberta fins al 29 d’octubre.
L’exposició reuneix unes 200 espècies diferents, recollides dissabte passat en diversos boscos del Pirineu i el Solsonès. Tot i que la xifra queda lluny de les més de 400 espècies que s’hi van arribar a mostrar en edicions anteriors, Labranya ha valorat positivament el resultat: “Després de dos anys molt fotuts per la sequera, aquestes 200 ja són tot un èxit. A més, tres dies abans va bufar vent fort, i això és terrible per als bolets”.
Segons el micòleg, el vent, la manca de pluges a l’octubre i les temperatures massa altes han frenat la fructificació dels fongs i han refredat les bones perspectives que hi havia a l’inici de temporada. A més, ha alertat que al Montsec s’ha detectat una mortaldat important de boixos, afectats per la papallona invasora que se’n menja les fulles i altera l’equilibri del bosc.
Tot i l’absència de ceps i russulals, l’exposició ofereix un ampli ventall de varietats comestibles, com els rovellons, camagrocs o rossinyols, totes acompanyades d’una fitxa informativa amb el nom i la seva toxicitat o comestibilitat. Labranya ha volgut desdramatitzar les absències puntuals: “No crec que tingui a veure amb el canvi climàtic; són curiositats que passen cada any”.
Consells per a boletaires prudents
El micòleg ha aprofitat la inauguració per recordar als aficionats que només recullin espècies que coneguin bé, per evitar confusions amb exemplars tòxics. A la mostra també s’hi dedica un espai especial als peus de rata, protagonistes de la conferència que el doctor Pablo J. Pérez Daniëls oferirà aquest dilluns sobre el gènere Ramaria.
Per la seva banda, la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, ha destacat que la mostra és “una de les més visitades de les Terres de Lleida”, amb l’assistència habitual de grups escolars, famílies i curiosos. L’exposició es podrà visitar fins dimecres 29 d’octubre al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.