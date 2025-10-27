Els futurs científics de Lleida es posen la bata: 850 alumnes d’ESO experimenten amb la recerca biomèdica

Apropar la recerca biomèdica als més joves i despertar vocacions científiques és l’objectiu dels tallers educatius que l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Lleida ha posat en marxa amb l’inici del nou curs escolar. Fins al mes d’abril, uns 850 alumnes de primer d’ESO de diferents centres de la demarcació viuran l’experiència de convertir-se en investigadors per un dia, treballant com si fossin part d’un laboratori clínic real.
Els tallers, sota el títol “Explorant el món de la recerca”, ofereixen fins a 14 activitats pràctiques que permeten als estudiants entendre com es relacionen les malalties amb les seves causes, representar la replicació de l’ADN i les mutacions genètiques, o identificar les parts que componen un medicament. Tot plegat, en un entorn científic que combina coneixement, experimentació i joc.
Les sessions comencen amb una introducció sobre la tasca investigadora de l’IRB Lleida, els seus grups de recerca i les línies de treball que s’hi desenvolupen. A continuació, els joves participants passen a l’acció amb exercicis dinàmics i pràctics, guiats per l’equip educatiu del centre. “Apostem per una educació basada en l’experimentació i la manipulació, perquè és la millor manera de captar l’interès d’uns alumnes que necessiten estar estimulats”, explica Ignasi Valls, educador científic de l’IRB. “El missatge arriba millor i complementa l’ensenyament tradicional de les aules”, afegeix.
Des del col·legi Lestonnac de Lleida, que ja participa per tercer any en la iniciativa, el professor de ciències Gerard Rivera destaca l’impacte positiu dels tallers: “Tot allò que té un component pràctic és molt enriquidor. Els alumnes s’ho passen bé, estan atents i aprenen sense adonar-se’n. Els agrada remenar, observar i descobrir per ells mateixos”.
Amb aquesta iniciativa, l’IRB Lleida consolida el seu paper com a pont entre la recerca i la societat, oferint una finestra oberta al futur de la ciència i fomentant la curiositat que, potser, algun dia, convertirà aquests joves en els investigadors que liderin la medicina del demà.