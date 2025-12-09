Els Pastorets arriben a Balaguer amb tres funcions, noves cançons i una revolució escènica

Balaguer tornarà a viure un Nadal amb accent teatral. L’Escola Pia posa en escena, un any més, els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres, i ho farà batent rècords: més de cent alumnes de tots els cursos participaran en l’edició més multitudinària de la seva història. Enguany, el clàssic nadalenc es representarà en tres sessions —una el dissabte 20 de desembre a les 19 h i dues el diumenge 21, a les 17 h i a les 20 h—.
La direcció torna a anar a càrrec del periodista Àlvar Llobet, que promet “els Pastorets més treballats i espectaculars de la història del centre”. Llobet destaca l’aposta per una escenografia renovada i més natural, amb un atrezzo de gran format i un muntatge que busca sortir “fora de les parets dels Escolapis” per convertir-se en un espectacle de ciutat.
El projecte compta per primera vegada amb la col·laboració econòmica i logística de la Paeria de Balaguer, i ha estat fruit de quatre mesos d’un intens treball escènic i tècnic. L’organització va a càrrec de l’Associació de Famílies d’Alumnes, amb Josep Sala com a responsable tècnic d’il·luminació i Albert Bonet com a coreògraf. Les entrades, al preu de 5 euros, es poden adquirir a l’estanc San Agustín o a la recepció de l’Escola Pia.
Nova banda sonora i cançons inèdites
L’edició d’aquest 2025 estrena una renovació completa de les melodies. El jove músic balaguerí Èric Solé ha reversionat les peces que fa 25 anys va compondre Sisco Amorós per al Teatre Municipal, i hi ha afegit noves cançons mai interpretades fins ara a les taules de l'Escola Pia, com un duet còmic entre Jeremies i Marta i un nou cant de pastors. Les tradicioals peces com "La Vianda" o el "Neva i Neva" tenen un nou aire gràcies a Solé, que en l'edició d'aquest any també farà les tasques de tècnic de so.
Sardanes i homenatge local
L’esperit sardanista també pujarà a escena. El grup "EsPiardenyes", nascut a l’escola, oferirà el ball de la Galop de Balaguer i la sardana “Balaguer Ciutat Comtal”, en motiu del 50è aniversari de la seva estrena. Les docents Maria Pedra i Laia Aran han dirigit aquest apartat coreogràfic que uneix música i identitat local.
Cartell infantil i lema amb ànima
El cartell d’enguany ha estat elaborat pels alumnes de classe d’I5, amb l’assessorament i direcció del dissenyador Arnau Torrente, autor també del logo dels Pastorets creat el 2024. L’eslògan escollit per a aquesta edició, “La nostra història. La tradició de tots”, sintetitza l’esperit compartit d’una obra que s’apropa al seu 50è aniversari i que cada any manté viva una de les tradicions més estimades de Balaguer.