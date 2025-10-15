Els piquets i les concentracions en defensa de Palestina mobilitzen desenes de persones a Lleida

Lleida ha viscut aquest dimecres una jornada marcada per la mobilització i la denúncia internacional. Desenes de persones han sortit als carrers per sumar-se a la vaga per Palestina, impulsada pel Comitè en Solidaritat amb Palestina de Lleida amb el suport de sindicats com la Intersindical, la CNT, la IAC i la CGT, exigint la fi de les relacions comercials, culturals i institucionals amb Israel.
Des de primera hora del matí, un piquet informatiu s’ha concentrat davant del Carrefour de Lleida, on una quarantena d’activistes ha bloquejat l’entrada al centre comercial en protesta per “l’enviament de beneficis a l’exèrcit israelià”. Els manifestants han tallat el trànsit al Gran Passeig de Ronda i han fet pintades i enganxat cartells fins que la policia els ha desallotjat i identificat un a un.
La mobilització ha continuat pels carrers de la ciutat i ha arribat al Rectorat de la Universitat de Lleida, on part de l’activitat acadèmica s’ha aturat. Els concentrats denuncien que la UdL manté vincles amb institucions israelianes i reclamen un trencament total d’aquests acords. Posteriorment, el grup ha protestat davant la Biblioteca Pública i s’ha unit a la concentració del migdia a la plaça Ricard Viñes, que ha reunit prop d’un centenar de persones entre banderes palestines i pancartes per la llibertat.
La regidora del Comú de Lleida, Laura Bergés, ha mostrat el seu suport a la protesta, mentre els manifestants clamaven per un bloqueig total d’Israel i per garantir l’arribada d’ajuda humanitària a Gaza. “El genocidi no s’ha acabat i aquest no és un acord de pau real”, ha denunciat Mar Valdellou, membre del Comitè, que ha instat la ciutadania a continuar mobilitzant-se i no abaixar la guàrdia davant el nou context polític internacional.
En paral·lel, els sindicats majoritaris UGT i CCOO han convocat una aturada de dues hores per torn de feina i una concentració a la plaça de la Paeria, que ha reunit una setantena de persones, entre elles l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet. Durant l’acte, s’ha llegit un manifest per expressar la solidaritat de la classe treballadora amb el poble palestí.
El secretari general de CCOO a les Terres de Lleida, Pere Sánchez, ha subratllat que “cal mantenir la vigilància perquè el procés de pau no amagui una situació d’injustícia permanent”, i ha destacat que empreses com Indox de Tàrrega s’han sumat a la protesta. Per la seva banda, la secretària general de la UGT-Terres de Lleida, Joana Mor, ha reconegut que l’anunci del tractat de pau “ha rebaixat la intensitat de la vaga”, però ha insistit en la importància de “dedicar temps i veu a reivindicar la llibertat i els drets del poble palestí”.
Amb manifestacions, concentracions i aturades laborals, Lleida s’ha convertit per un dia en escenari de solidaritat global, recordant que la causa palestina segueix viva i que la pau només serà real quan també ho sigui la justícia.