Els preus continuen pujant a Lleida amb l’educació i l’habitatge com a motors de la inflació

La inflació no dona treva a les comarques de Ponent ni a l’Alt Pirineu i Aran. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la variació anual de l’IPC ha tornat a créixer al setembre, amb un increment de quatre dècimes que situa l’índex en el 2,9%.
Els sectors que més han empès aquesta pujada han estat l’educació i l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, que s’han encarit un 7,2%. També s’han apujat notablement els preus de la roba i el calçat (+6,5%) i els de les begudes alcohòliques i el tabac (+4,2%).
Tot i aquest augment interanual, en termes mensuals —respecte a l’agost— els preus han baixat cinc dècimes a la demarcació. L’única excepció destacable és la moda, amb un repunt del 3,6%, coincidint amb el canvi de temporada.
A Catalunya, la inflació també ha pujat, però de manera més moderada: dues dècimes més, fins al 2,6% interanual. Tant la dada catalana com la lleidatana es mantenen, això sí, lleugerament per sota de la mitjana estatal, on l’IPC s’ha enfilat al 3%.