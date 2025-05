Entitats exigeixen a la Paeria un concurs públic per dirigir la Panera

Una desena d’organitzacions de l’àmbit artístic i social han denunciat públicament la situació “crítica” que viu el Centre d’Art la Panera de Lleida i han exigit a l’Ajuntament que convoqui de manera immediata un concurs públic per escollir nova direcció, amb un contracte laboral de quatre anys.

Les entitats acusen la Paeria d’inacció i d’haver mantingut durant anys una pràctica contractual “inacceptable”, en què diverses direccions del centre han treballat sota contractes mercantils, tot i que la tasca que desenvolupaven era estructural. Alerten que això vulnera els drets laborals i pot comprometre la independència de qui ocupa el càrrec.

L’Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA) recorda que, des que el passat agost es va notificar que no es renovava el contracte de Christian Alonso com a director, no s’ha activat cap procés formal per escollir relleu. Asseguren que, malgrat haver-se reunit amb responsables municipals al desembre, no s’han pres mesures concretes i que al març es van assabentar per la premsa que Roser Sanjuan assumia provisionalment la direcció.

El comunicat ha estat signat també per la PAAC, l’AMC, l’ACCAIB, l’AVCA, l’Ateneu Popular de Ponent, espaiperformatiu, Promethea, Colors de Ponent, Bronca i Mujeres Artes Visuales.