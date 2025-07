Famílies de la Fedac Guissona denuncien la pèrdua del transport i menjador gratuït per a 41 alumnes

La Coordinadora de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola concertada Fedac de Guissona, juntament amb la Confederació Cristiana d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC), han denunciat que 41 alumnes d’aquest centre perdran el transport i el servei de menjador gratuït a partir del curs 2025/2026. Aquesta mesura es deu a la retirada de la subvenció que beneficiava els estudiants residents fora del municipi.

El Consell Comarcal de la Segarra, responsable del servei, ha manifestat que aquesta decisió prové de la Conselleria d’Educació de la Generalitat i que no la comparteixen, especialment quan ja s’han realitzat les inscripcions. El seu president, Ramon Augé, ha posat en relleu que no s’ha tingut en compte la realitat de la comarca ni la manca de places públiques a Guissona, tant a Primària com a Secundària.

La AFA ha expressat a través d’una carta al Consell Comarcal i a la Generalitat la seva “preocupació” i “disconformitat”, qualificat la decisió d’“injusta i discriminatòria”. Alerten que moltes famílies no podran fer front al cost total d’aquests serveis sense ajuda pública, fet que podria impedir que alguns infants segueixin estudiant en condicions dignes.

A més, com ja va destacar Augé, altres centres educatius de Guissona podrien tenir dificultats per absorbir l’increment d’alumnes que es derivaria d’aquesta situació. També es posa en dubte l’impacte mediambiental que comportarà l’ús de vehicles particulars per part de les famílies que decideixin mantenir la seva escolarització en aquest centre.

La CCAPAC ha traslladat aquesta queixa a la Síndica de Greuges, i la Conselleria d’Educació està previst que doni una resposta sobre aquest tema durant el dia d’avui.