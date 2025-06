Fiscalia manté 8 anys de presó per als dos homes enxampats amb èxtasi a l'Aran

Durant el judici celebrat aquest dimarts a l'Audiència de Lleida, un dels dos homes detinguts al pas fronterer de Melles-Pònt de Rei (Vall d'Aran) amb 13.382 pastilles d'èxtasi ha admes que va acceptar transportar la droga entre França i Alacant, però ha assegurat que el seu company, un conegut de feina que conduïa el vehicle, no en tenia coneixement. El segon acusat ha corroborat la versió, dient que viatjaven junts per vacances i que ignorava l'existència dels estupefaents, amagats en una maleta al maleter.

La Fiscalia, però, ha insistit en la seva acusació, sol·licitant 8 anys de presó i 1,3 milions d'euros de multa per a cadascú, al·legant que actuaven "a canvi de diners". Els agents els van detenir el 3 de maig de 2024 després de descobrir que portaven documentació falsa (francesa i italiana, essent en realitat algerians) i que el conductor no tenia carnet. Durant el registre, van trobar les pastilles —valorades en 330.000 euros i amb una puresa superior al 32%— amagades en bosses al buit, juntament amb 2.100 euros en efectiu i targetes d'Amsterdam, cosa que va fer sospitar d'un vincle amb el narcotràfic internacional.

Un dels detinguts ha reconegut que va mentir inicialment "per por" i que va acceptar el transport "sota els efectes de les drogues", mentre que l'altre ha insistit en la seva innocència. La defensa ha qüestionat la legalitat del registre policial i ha demanat la pena mínima o expulsió per al que va confessar. El judici ha quedat vist per a sentència.