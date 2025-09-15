Fruita amb Justícia Social denuncia l’exportació de pera de Lleida a Israel i en reclama el boicot

La plataforma Fruita amb Justícia Social ha alertat que una part de la fruita produïda a les comarques de Ponent, especialment la pera blanquilla, té com a destí el mercat israelià. L’entitat considera que aquesta activitat comercial converteix la campanya de la fruita en un “engranatge més del sistema d’ocupació i apartheid” que, segons afirmen, Israel exerceix sobre el poble palestí. Per això, exigeixen l’aturada del comerç agrícola amb l’Estat hebreu i demanen a les institucions catalanes i espanyoles que impulsin un boicot econòmic i polític fins que es garanteixin els drets humans i l’autodeterminació del poble palestí.
Segons la plataforma, “cada transacció econòmica amb Israel reforça un estat que sustenta la seva economia en l’ocupació, la repressió i la guerra”. Afirmen que exportar fruita a Israel significa “alimentar el mateix sistema que expulsa pagesos palestins de les seves terres, arrabassa l’aigua per a l’agricultura de les colònies i reprimeix qualsevol intent de resistència”.
L’entitat també denuncia la situació laboral dins les pròpies fronteres d’Israel i cita un informe recent que assegura que el 100% de les dones tailandeses contractades al camp han patit agressions sexuals, amb el risc de perdre casa i feina si ho denuncien.
Fruita amb Justícia Social condemna, a més, el que qualifica de genocidi contra la població palestina a Gaza i referma el seu compromís amb la defensa dels drets humans i el suport als pobles oprimits.