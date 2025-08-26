«Gust de Lleida» supera els 700 adherits en només quatre mesos

La nova marca agroalimentària de la demarcació de Lleida, "Gust de Lleida", ha aconseguit més de 700 membres en només quatre mesos des del seu llançament. El projecte, impulsat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació i els 13 consells comarcals, es consolida com a referent per a la promoció dels productes de les terres de Lleida, Pirineu i Aran.
"Gust de Lleida" és l’evolució de la xarxa "Aliments del Territori i Tu", que ja agrupava 600 productors, i amplia la comunitat amb l’objectiu de reforçar el sentiment de pertinença a una identitat col·lectiva moderna i unificada.
Els adherits gaudeixen de visibilitat en campanyes promocionals, participació en fires i esdeveniments gastronòmics, suport comercial i accés a eines de formació i col·laboració. La marca compta amb una web i aplicació pròpia, presència activa a xarxes socials i una imatge renovada que transmet autenticitat, qualitat i sostenibilitat.
En aquests mesos, "Gust de Lleida" ha estat present en una vintena d’esdeveniments, des del Fòrum Gastronòmic de Galícia fins a fires locals. El proper pas serà una gran festa gastronòmica a la Fira de Sant Miquel, punt de trobada entre productors, consumidors i prescriptors.