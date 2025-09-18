L’Àngel Guimerà veta durant un any l’accés del pare que va agredir un docent

L’escola Àngel Guimerà de Balaguer ha decidit impedir l’entrada al centre, durant dotze mesos, del pare que dilluns hauria increpat i colpejat un professor en el marc d’una reunió de mediació. Segons explica La Mañana i ha pogut confirmar aquest diari, en la trobada de claustre celebrada dimarts es va debatre aquest fet, i tot i que inicialment es va acordar que el veto tingués una durada d’un mes, finalment es va ampliar a un any.
Per garantir la comunicació amb la família implicada —tant per a l’entrega de notes com per a altres gestions—, el centre habilitarà espais externs o punts de trobada alternatius. A més, la direcció ha establert que, a partir d’ara, totes les famílies de l’alumnat només podran accedir a les instal·lacions amb cita prèvia, una norma que recupera el protocol vigent durant la pandèmia.
L’incident que ha provocat aquesta decisió va tenir lloc dilluns, quan el pare d’un alumne, molest per un comentari del professor sobre el seu fill, presumptament el va agredir verbalment i físicament durant la reunió de mediació. Malgrat que es va valorar suspendre les classes l’endemà, el claustre va optar per mantenir l’activitat lectiva i mostrar el seu suport al docent amb una concentració prèvia a l’horari escolar, que va cloure amb un llarg aplaudiment.
Cap membre de l’equip directiu ha fet declaracions públiques. Durant la protesta, el pare assenyalat es va acostar als manifestants i va cridar que el seu fill havia rebut amenaces.