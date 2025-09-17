L’Àngel Guimerà de Balaguer protesta per l’agressió d’un pare a un docent i la manca de suport socioeducatiu

Una cinquantena de persones, entre mestres, famílies i representants municipals, s’han concentrat aquest dimecres a primera hora del matí davant l’escola Àngel Guimerà de Balaguer per rebutjar l’agressió que dilluns va patir un professor a mans del pare d’un alumne. La mobilització, que s’ha fet entre les 8.00 i les 8.30 abans de l’inici de les classes, ha inclòs pancartes i un llarg aplaudiment en solidaritat amb el docent.
L’incident es va produir durant una reunió de mediació convocada arran d’un malentès sobre un comentari del professor al seu alumne. Segons testimonis, el pare hauria increpat i colpejat el mestre. Tot i que inicialment es va plantejar suspendre les classes, el claustre i el Departament d’Educació van acordar mantenir l’activitat lectiva i limitar la protesta a l’horari previ. Agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local han vetllat per la seguretat i no es van registrar incidents. El pare implicat fins i tot s'ha acostat a la concentració acusant el centre d’haver “amenaçat” el seu fill.
Durant l’acte, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el sindicat USTEC-STEs han denunciat la manca de professionals de suport als centres d’alta complexitat. El vicepresident del col·legi, Albert Font-Tarrés, ha alertat que enguany l’Àngel Guimerà ha perdut l’educadora social i encara no ha pogut incorporar la tècnica d’integració social, figures que “són clau per a la convivència i per enfortir el vincle amb les famílies”. A més, ha remarcat que a tot Catalunya hi ha menys educadors socials que el curs passat i que molts centres s’han quedat sense referent estable.
La delegada sindical d’USTEC, Àngels Martínez, ha afegit que els protocols d’agressions són insuficients i que els mestres no haurien d’assumir sols la denúncia als Mossos. També critica la retallada de recursos humans que haurien de mediar entre l’escola i les famílies: “El Departament s’estalvia figures essencials”.
L’Ajuntament de Balaguer, per la seva banda, ha mostrat el seu suport a la comunitat educativa. La paera d’Educació, Anna Profitós, ha expressat “tot el recolzament” al professor agredit i ha ofert col·laboració per evitar que episodis similars es repeteixin.