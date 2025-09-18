Bungalous amb futur: la Pobla de Segur els rehabilita per allotjar els alumnes de muntanya

L’antic complex d’Àrea Vacacional de la Pobla de Segur, amb divuit bungalous aixecats fa més de trenta-cinc anys, inicia una nova vida per donar resposta a un problema ben actual: l’allotjament dels joves que estudien a l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars (ICEM). Cada curs, prop d’un miler d’alumnes passen temporades a la població, però molts es veuen obligats a dormir en furgonetes o autocaravanes per manca d’oferta assequible.
L’Ajuntament ha posat fil a l’agulla amb la rehabilitació dels tres primers bungalous, que podrien estar a punt a principis de 2026. Els treballs, a càrrec d’estudiants d’FP dual de construcció de l’associació Reintegra, avancen a poc a poc per la falta de finançament. L’alcalde Marc Baró ha remarcat que l’objectiu és completar la reforma dels quinze restants en fases posteriors i oferir preus “raonables” sense ànim de lucre.
Per encabir el projecte dins la normativa, els allotjaments es qualificaran com a apartaments turístics, tot i que el seu ús principal serà acollir els estudiants en estades curtes: de quinze dies a un mes, segons les necessitats de cada curs. La resta de l’any, el consistori decidirà com gestionar-los.
Encara que el planejament urbanístic permetria aixecar fins a cent bungalous al sector proper a l’estació de tren, Baró descarta ampliar el model i fixa com a prioritat culminar la recuperació dels divuit ja existents.