Lleida estrena la fira MOS amb gastronomia, automoció i un toc de tradició de Sant Miquel

Lleida es prepara per viure una tardor amb accent gastronòmic i motor. Del 27 al 29 de setembre arriba la primera edició del MOS, una fira amb accés gratuït que vol convertir la ciutat en referent agroalimentari de Catalunya i que manté el llegat de la històrica Fira de Sant Miquel. L’esdeveniment s’emmarca en les Festes de la Tardor i reunirà una setantena d’expositors del sector, una cinquantena d’activitats i el primer Saló de l’Automòbil de Lleida, amb més de 600 vehicles nous en exposició.
Una fira per a tots els públics
El MOS obrirà portes de 10.30 a 20 h i està pensat per a un públic familiar i amant de la gastronomia. La programació inclou showcookings, maridatges, tallers i demostracions culinàries, així com trobades populars i actuacions musicals amb presència d’expressions locals com el garrotín.
L’alcalde Fèlix Larrosa ha remarcat que el nou format manté “l’esperit tradicional de Sant Miquel” i dóna continuïtat al privilegi atorgat per Jaume I l’any 1232 perquè Lleida celebrés una fira anual d’aliments i animals. Segons el paer en cap, els canvis responen a un “repte i oportunitat” per acostar el producte de proximitat als consumidors i reforçar la marca Horta de Lleida.
Del consens a l’oportunitat
La decisió de dividir la històrica fira en dos esdeveniments respon a un estudi de l’Institut Cerdà, que recomanava separar la vessant lúdica i gastronòmica del vessant professional. Així, al novembre arribarà la fira AgroBioTech, pensada per atraure empreses i investigadors del sector.
El president de la Diputació, Joan Talarn, ha qualificat el MOS de “veritable aparador del territori”, mentre que la delegada del Govern, Núria Gil, ha destacat que el canvi és “valent” i reforçarà el lideratge agroalimentari de la demarcació. Des de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó ha subratllat que la divisió de certàmens és “un encert” i ha posat en valor que el nou pavelló firal, que s’inaugurarà amb Municipàlia, resoldrà el dèficit d’espai.
L’automoció pren protagonisme
El MOS coincidirà amb el primer Saló de l’Automòbil de Lleida, que reunirà tots els concessionaris de la província. S’hi podran veure models de totes les tecnologies i un circuit de proves permetrà al públic conduir-ne alguns. A més, les empreses oferiran un sorteig de 6.000 euros en descompte entre els compradors de vehicles durant la fira. Amb aquesta nova fórmula, Fira de Lleida aspira a consolidar-se com la segona institució firal de Catalunya i situar la ciutat com a pol d’atracció agroalimentària i empresarial al sud d’Europa.