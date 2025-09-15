La sinistralitat mortal es duplica a Lleida en el que portem d’any

La demarcació de Lleida és l’única de Catalunya on la sinistralitat mortal s’ha disparat aquest 2025. Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), el nombre de víctimes ha passat de 6 a 12 en el mateix període de l’any passat, el doble. En canvi, a la resta del país la tendència és a la baixa: Tarragona ha registrat 5 morts (tres menys que el 2024), Girona 6 (un menys) i Barcelona 13 (dos menys).
Pel que fa a la distribució dels accidents mortals, els sinistres han estat força repartits. L’A-2 i l’N-II encapçalen la llista amb tres víctimes cadascuna, mentre que l’AP-7, la C-12, la C-31, la C-1412b i la C-15z han comptabilitzat dues morts per via.
Els Mossos d’Esquadra han intensificat els controls de drogues i alcohol: aquest estiu s’han fet 37.061 proves d’alcoholèmia, amb un descens de positius del 14% respecte al 2024, i 1.918 proves de drogues, un 20% més que el 2019. També han augmentat les denúncies per fatiga (276, un 26% més) i per distraccions al volant, amb 3.415 conductors sancionats, sobretot per ús del mòbil.
En l’àmbit global, de l’1 de gener al present s’han registrat 103 morts en 95 accidents a la xarxa viària catalana, un increment del 9,6% respecte al mateix període de 2024. L’AP-7 continua sent una de les vies més conflictives, amb 12 morts enguany —el doble que l’any passat—, fet que ha motivat el SCT a preparar una anàlisi específica i un paquet de mesures urgents per reduir la sinistralitat, amb una inversió prevista de 10 milions d’euros i l’ús d’eines d’intel·ligència artificial per millorar el control del trànsit.