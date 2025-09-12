La inflació puja una dècima a l'agost a la demarcació de Lleida i se situa en el 2,5%

La variació anual de l'IPC ha continuat pujant a l'agost a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran i s'ha incrementat una dècima, fins a situar-se en el 2,5% Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d’Estadística (INE), els grups que han influït més en la pujada a la demarcació de Lleida han estat els de l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, que pugen un 6,2%; l'educació (+5,9%); begudes alcohòliques i tabac (+4,5%); restaurants i hotels (+4%), i roba i calçat, que pugen un 3,4% en l'últim any.
Pel que fa a l'indicador mensual, respecte al juliol els preus han pujat una dècima a la demarcació. A l'agost destaca el repunt dels preus de l'oci i la cultura, que han estat un 1,8% més alts que al juliol.
La inflació va repuntar una dècima a l'agost a Catalunya, fins a situar-se en el 2,4% respecte de l'any passat. La dada catalana i lleidatana, però, va continuar lleugerament per sota de la mitjana de l'Estat, on l'Índex de Preus de Consum (IPC) es va mantenir estable a l'agost en el 2,7%, la mateixa taxa que al juliol.