Tàrrega es converteix en partitura viva per donar el tret de sortida a la 45a Fira de Teatre al Carrer

El teló de la 45a edició de Fira Tàrrega s’ha aixecat oficialment aquest dijous al vespre amb un espectacle inaugural de gran format que ha comptat amb la participació de 300 voluntaris. La peça escollida, INTERFERÈNCIA 03: Breu inici d’aproximació fugaç al prefaci del segon folre en l’esfondra. Trajecte a 85 bpm de Teatres de Campanya – Marc Salicrú, ha convertit la ciutat en un gran escenari sonor i visual, una celebració del caos que ha transformat la quotidianitat en art.
Amb el leitmotiv d’aquesta edició, “connectar”, la fira proposa 54 espectacles fins diumenge, 39 dels quals a l’espai públic. D’aquests, 27 són d’accés lliure, amb una programació que combina artistes consolidats i noves veus en disciplines com el circ contemporani, la dansa i les propostes familiars.
La jornada inaugural ha coincidit amb el festiu de la Diada, cosa que ha multiplicat l’afluència d’espectadors. Des de primera hora del matí, el públic ha pogut gaudir de muntatges com ròdols i cigrons d’Escarlata i The Place d’Eléctrico 28, amb totes les entrades exhaurides. A la tarda, l’escenografia immersiva de Cau de Ponten Pie i l’energia de Beyond dels belgues Circumstances han estat alguns dels plats forts, reunint grans concentracions de públic i confirmant l’esperit festiu i participatiu de la Fira Tàrrega 2025.