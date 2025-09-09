La UdL obre el curs amb ple a la majoria de graus i més de 2.600 nous estudiants

Prop de 2.630 alumnes de nou accés han començat aquest dimarts, 9 de setembre, les classes als graus i dobles graus de la Universitat de Lleida (UdL). D’aquests, 284 s’han incorporat al campus universitari Igualada-UdL.
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, Paquita Santiveri, ha destacat que “la UdL té 2.626 nous estudiants de primer matriculats a les 2.742 places disponibles”. Als centres propis hi ha més matrícules que places (2.399 per a 2.337), amb sobreocupació sobretot a Arquitectura Tècnica i Edificació, al doble grau d’Educació Infantil i Primària, i a Administració i Direcció d’Empreses a Igualada. En total, uns 9.500 estudiants de grau han iniciat avui el curs a la UdL.
Tot i aquest èxit, encara hi ha 9 titulacions amb places lliures: vuit de la Facultat de Lletres i una de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. Als centres adscrits, només el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport ha cobert el 100% de l’oferta, amb 257 estudiants matriculats dels 405 previstos.
La jornada ha arrencat sense incidències, segons el vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat. El nou alumnat ha participat en sessions de benvinguda als diferents campus, on s’han presentat serveis com el campus virtual, biblioteques, l’Institut de Llengües, el programa Nèstor, el servei d’Esports o la mobilitat internacional. També hi han estat presents organitzacions estudiantils.
Aquest curs també porta novetats com el nou grup del grau en Infermeria a Tremp, amb 20 places, que ha estrenat les activitats d’acollida amb tallers i jornades de convivència. A l’INEFC Lleida, el primer dia ha inclòs tallers i activitats esportives, mentre que a l’INEFC Pirineus, a La Seu d’Urgell, els estudiants van fer dilluns un raid al Parc del Segre i avui han continuat les activitats al centre cultural Les Monges. Al campus d’Igualada, les benvingudes s’han fet tant a l’edifici de Pla de la Massa com al Passeig Mossèn Jacint Verdaguer, seu de Ciències de la Salut.