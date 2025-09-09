Lleida estrena un web per donar més vida al català i reforçar-ne l’ús social

El paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha presentat al Mercat del Pla un nou espai web pensat per promoure l’aprenentatge i l’ús social del català a la ciutat. Acompanyat de la regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, i de la Comissionada d’Alcaldia per a la Llengua, Paquita Sanvicén, l’alcalde ha remarcat que la iniciativa s’emmarca dins del Pla de l’Ús del Català, impulsat per la Taula per la Llengua a principis d’aquest any.
El nou portal, accessible des de la web municipal sota el lema “Lleida, on el català té accent propi”, vol esdevenir un recurs pràctic per facilitar l’aprenentatge i, alhora, per reforçar la presència de la llengua en tots els àmbits de la vida social. “Lleida és pionera a l’hora d’impulsar el català”, ha assegurat Larrosa, que ha subratllat que el projecte “és un pas endavant per difondre i incentivar l’ús del català, en sintonia amb el Pacte Nacional per la Llengua de la Generalitat”.
L’alcalde ha defensat que la llengua “és patrimoni de la ciutat i ens identifica com a lleidatanes i lleidatans”, i ha afegit que preservar-la “és una obligació col·lectiva”. Segons Larrosa, compartir el català “també és una manera d’obrir-nos al món i de generar noves oportunitats”.
La iniciativa arriba anys després d’etapes polítiques en què l’accent institucional sobre la llengua havia estat diferent. Sota l’alcaldia d’Àngel Ros i amb el suport de Ciutadans, es prioritzava un discurs de bilingüisme que sovint rebaixava el protagonisme del català a la ciutat. Ara, amb aquest nou portal, la Paeria situa de nou la llengua al centre de les polítiques de cohesió i projecció cultural.