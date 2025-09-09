Marc Márquez, a tocar del títol: què necessita per ser campió?

El Gran Premi de Catalunya ha deixat un cap de setmana intens per a la família Márquez. Tot i la caiguda a l’esprint, Àlex va ser el gran protagonista al Circuit de Barcelona-Catalunya, aconseguint la seva segona victòria a MotoGP amb una actuació impecable. Aquest triomf va tenir un efecte directe en la classificació: va ajornar, ni que fos per uns dies, la coronació matemàtica del seu germà gran.
Ara mateix queden 222 punts en joc i Marc Márquez disposa d’un coixí de 182 punts sobre Àlex. La situació és claríssima: és qüestió de temps que el germà gran dels de Cervera torni a celebrar un títol mundial, cinc anys després de l’últim, superant un calvari marcat per lesions i per les dificultats amb la Honda.
La clau podria arribar ben aviat. Si a les pròximes cites, Misano i Motegi, Marc és capaç de sumar tres punts més que el seu germà, la diferència pujaria fins als 185 punts. Amb cinc curses encara pendents, aquest marge seria ja inabastable i el títol quedaria decidit al Japó.
Tenint en compte l’historial de Márquez tant a San Marino com a Motegi, on sempre ha estat ràpid i competitiu, sembla complicat que el campionat es resolgui més enllà i que calgui esperar fins a Indonèsia.