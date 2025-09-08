Castelló de Farfanya reobre l’escola de Santa Maria després d’una reforma integral

Castelló de Farfanya (Noguera), un municipi d’uns 550 veïns, ha començat el curs amb una notícia esperada: la reobertura de l’escola Santa Maria, totalment renovada després d’uns mesos de treballs. L’edifici, aixecat en temps de la Segona República, arrossegava greus problemes estructurals que l’hivern passat van obligar a clausurar el menjador, en risc d’ensorrament. Els alumnes es van veure obligats a dinar provisionalment al passadís, fins que el Departament de la Presidència va assumir la inversió necessària.
El conseller Antoni Dalmau, que al gener ja havia visitat el poble per comprovar la situació, ha tornat aquest dilluns per inaugurar la reforma, valorada en prop de 95.000 euros. Segons ha remarcat, “la defensa del país passa també per cuidar i garantir la continuïtat de les escoles rurals”.
Els treballs, iniciats al juny, han inclòs un reforç integral del forjat amb bigues metàl·liques i una nova capa de formigó, així com la redistribució dels espais interiors. Ara el centre disposa d’una aula polivalent que també farà de menjador, una sala de professors renovada i una nova aula a la primera planta. A més, s’han millorat paviments, enllumenat, instal·lació elèctrica i sistema de calefacció.
L’escola Santa Maria, que forma part de la ZER Serra Llarga juntament amb els centres d’Algerri i Ivars de Noguera, ofereix educació infantil, primària i llar d’infants. Aquest dilluns a la tarda, l’Ajuntament i la comunitat educativa han organitzat una jornada de portes obertes per mostrar les obres a tot el poble.