Menjar fora, un maldecap per al col·lectiu celíac de Ponent

Sortir a sopar o a fer un mos, una acció aparentment senzilla per a la majoria, esdevé sovint un autèntic trencaclosques per a les persones celíaques. Les cartes dels restaurants s’omplen de plats etiquetats com a “sense gluten”, però això no sempre és sinònim de seguretat. El gran enemic és la contaminació creuada: quan un aliment lliure de gluten entra en contacte amb productes, estris o superfícies on sí que hi ha rastres d’aquesta proteïna.
L’oferta de negocis pensats per a aquest col·lectiu ha anat creixent, sobretot a l’àrea de Barcelona, i també, encara que tímidament, a Ponent. A la ciutat de Lleida i rodalia s’hi poden trobar alguns establiments, però la tria encara és limitada.
“Per a un celíac, menjar sense gluten no és una moda ni un capritx”, remarca la doctora Susan Judas, metgessa de família i especialista en microbiota. Segons explica, una dosi mínima de gluten pot desencadenar problemes digestius i de salut que poden durar setmanes o fins i tot mesos. Per això veu del tot comprensible que els afectats vagin amb desconfiança i recomana apostar sempre per locals acreditats.
A Ponent només hi ha quatre restaurants amb el segell de l’Associació de Celíacs de Catalunya: tres pertanyen a grans cadenes (dos de la Tagliatella i un del Viena) i el quart és l’Abbiocco Brunch, un espai especialitzat en esmorzars i dinars que ofereix una carta íntegrament lliure de gluten i sucre.
La propietària i xef, Marina Alió, que fa un any va agafar les regnes del negoci, assegura que mantenen fermament la filosofia del projecte. “Molts clients ens diuen que som una mena de salvavides. És important que existeixin espais on la gent amb intoleràncies pugui menjar amb tranquil·litat”, explica. Alió defensa que “sense gluten no vol dir sense sabor” i confessa que més d’un cop han hagut de convèncer clients incrèduls que el plat que estaven degustant era apte per a celíacs.
Segons les dades mèdiques, una de cada cent persones és celíaca. Aquesta malaltia crònica provoca que el gluten danyi les vellositats de l’intestí prim i en dificulti l’absorció de nutrients, amb conseqüències serioses per a la salut si no es controla.