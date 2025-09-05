Pluja de multes a Mollerussa: més de 80 sancions per drogues, alcohol i brutícia als carrers

L’estiu ha deixat una collita amarga a Mollerussa: la Policia Local ha aixecat una vuitantena d’actes per incivisme entre juny i agost. Més d’una vintena provenen de la campanya especial “A l’estiu no tot s’hi val”, impulsada amb els Mossos d’Esquadra per frenar conductes incíviques a les nits.\r\n\r\nLes infraccions més habituals apunten a la tinença de drogues, el consum d’alcohol a la via pública, embrutar els carrers, llençar voluminosos fora dels contenidors i provocar molèsties per sorolls. També s’han registrat 7 casos d’alteració de l’ordre públic i 6 d’alcoholèmies penals.\r\n\r\nEn total, s’han dut a terme una setantena de controls conjunts en horari nocturn que han acabat amb 22 actes, la majoria per beure al carrer (8), embrutar (8) i portar drogues (6). Les sancions no són menors: les multes van dels 50 als 3.000 euros, amb un mínim de 750 euros per conductes com beure a la via pública, portar drogues o abandonar deixalles i trastos fora d’horari.\r\n