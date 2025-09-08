FiraTàrrega es blinda amb un desplegament policial i sanitari sense precedents

La ciutat de Tàrrega es prepara per transformar-se, de l’11 al 14 de setembre, en un escenari gegant de les arts escèniques. La 45a edició de FiraTàrrega espera mobilitzar prop de 100.000 persones cada jornada —entre visitants, menors i veïnat— i l’Ajuntament ha activat un pla de seguretat i prevenció per garantir que la festa cultural transcorri amb normalitat.
“Esperem una fira tranquil·la, tothom està a punt”, ha assegurat l’alcaldessa, Alba Pijuan, després de la reunió de la Junta de Seguretat. Segons dades policials, els incidents que es registren durant el certamen, malgrat que la població es multiplica per cinc, són equivalents als d’un cap de setmana qualsevol.
El dispositiu preveu un reforç policial i sanitari de gran abast. La Guàrdia Urbana doblarà la seva presència amb tres patrulles de dia i tres més a les nits de divendres i dissabte. Els Mossos d’Esquadra hi sumaran fins a 64 patrulles, incloent-hi agents de paisà, furgonetes de la unitat ARRO i una oficina mòbil de denúncies a la plaça del Carme per evitar col·lapses a la comissaria.
En l’àmbit sanitari, el CAP afegirà un tercer equip mèdic les nits més concorregudes, mentre que el servei d’ambulàncies disposarà d’efectius addicionals: un vehicle extra dijous i diumenge i dos més divendres i dissabte. Els Bombers doblaran dotació, Protecció Civil repartirà fins a 2.000 polseres identificatives per a menors i el consistori habilitarà punts violeta repartits pels espais de la fira.
Amb tot aquest desplegament, FiraTàrrega es prepara per tornar a convertir la capital de l’Urgell en epicentre mundial del teatre de carrer, amb la seguretat i l’atenció mèdica reforçades per absorbir l’allau de públic.